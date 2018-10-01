Убийца таксиста задержан. Напомним, о трагедии стало известно в минувшую среду.

Убийца таксиста задержан. Напомним, о трагедии стало известно в минувшую среду. В Муромском районе, у моста через реку Ушна, нашли тело 65-летнего мужчины с колото-резаными ранами. Поисками преступника занимались полиция и Следственный комитет. Убийцей оказался 22-летний местный житель, ранее уже неоднократно судимый. На днях он освободился из мест лишения свободы, попросил таксиста отвезти его в село Молотицы Муромского района. Денег не дал. Вместо этого нанёс водителю несколько ножевых ранений. После чего на машине погибшего скрылся с места преступления. Задержали его через пять дней в Муроме. Вину молодой человек признал полностью, в содеянном раскаивается. В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий. Судить его будут по 105-й статье - убийство.