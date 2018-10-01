На 95-м году жизни скончался знаменитый шансонье Шарль Азнавур. Подробности случившегося устанавливаются.

На 95-м году жизни скончался знаменитый шансонье Шарль Азнавур. Подробности случившегося устанавливаются.О смерти Азнавура стало известно днем 1 октября. Он скончался ночью 30 сентября в собственном доме на юге Франции.Напомним, что только недавно артист вернулся из большого тура в Японии. Он был вынужден прекратить выступление из-за досадной травмы. При падении он получил перелом руки, перед Associated Press France.Материал дополняется