Телеведущая Ксения Бородина возмущена критикой в свой адрес.
Звезда жестко отреагировала на рекомендации отучить трехлетнюю дочь от соски.
Телеведущая Ксения Бородина возмущена критикой в свой адрес.
Звезда жестко отреагировала на рекомендации отучить трехлетнюю дочь от соски.
Ксения опубликовала в своем Instagram снимок, на котором
позирует вместе с младшей наследницей Теей. Девочка запечатлена с соской во
рту.
Подписчики телезвезды осудили ее за промах в воспитании
дочки, поклонницы буквально затравили Ксению в комментариях. По мнению фолловеров, Бородина зря до сих пор не отучила наследницу от пустышки,
ведь постоянное сосание грозит малышке задержкой психического развития и неправильным
формированием прикуса.
Ксения не стала терпеть нападки в свой адрес и следующим
постом поставила комментаторов на место. Она осудила подписчиков, которые
ополчились на ее младшую дочь.
"Какая тупость осуждать ребенка за соску🙈
а вдвойне тупо осуждать чужого вам ребенка! А если я залезу в вам на страницу и
увижу ваших детей, как начну Советы раздавать , я представляю как у вас ноздри
начнут раздуваться !!!! Одумайтесь Мамаши и именно так я вас буду называть, я
знаю Мамочек и у меня их тут много, а вот вы со своими советами мамашки!!!
Хочешь отнимай у своего ребенка вещь, которая ее успокаивает и приносит
радость, я не буду этого делать!! И в коляске ее буду возить , потому что она
малыша и может уставать!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов
сохранены. – Прим. ред.)" – вылила свою злость Бородина.
Также знаменитость отметила, что совета ни у кого не просила,
она порекомендовала поклонникам смотреть за своими детьми, чтобы они не выросли бестактными хамами. "Мне вот
тоще непонятно, зачем Джоли надевает мужскую одежду на свою дочь, но мне в
жизни не придет в голову бежать к ней на страницу и писать об этом, мне это
странно, но это ее дите и ей наверно нормально!!!" – привела Ксения в пример голливудскую актрису Анджелину Джоли.
После она добавила, что соска никак не влияет на прикус Теи.