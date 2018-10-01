Телеведущая Ксения Бородина возмущена критикой в свой адрес. Звезда жестко отреагировала на рекомендации отучить трехлетнюю дочь от соски.

Телеведущая Ксения Бородина возмущена критикой в свой адрес.Звезда жестко отреагировала на рекомендации отучить трехлетнюю дочь от соски.Ксения опубликовала в своем Instagram снимок, на которомпозирует вместе с младшей наследницей Теей. Девочка запечатлена с соской ворту.Подписчики телезвезды осудили ее за промах в воспитаниидочки, поклонницы буквально затравили Ксению в комментариях. По мнению фолловеров, Бородина зря до сих пор не отучила наследницу от пустышки,ведь постоянное сосание грозит малышке задержкой психического развития и неправильнымформированием прикуса.Ксения не стала терпеть нападки в свой адрес и следующимпостом поставила комментаторов на место. Она осудила подписчиков, которыеополчились на ее младшую дочь."Какая тупость осуждать ребенка за соску🙈а вдвойне тупо осуждать чужого вам ребенка! А если я залезу в вам на страницу иувижу ваших детей, как начну Советы раздавать , я представляю как у вас ноздриначнут раздуваться !!!! Одумайтесь Мамаши и именно так я вас буду называть, язнаю Мамочек и у меня их тут много, а вот вы со своими советами мамашки!!!Хочешь отнимай у своего ребенка вещь, которая ее успокаивает и приноситрадость, я не буду этого делать!! И в коляске ее буду возить , потому что онамалыша и может уставать!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторовсохранены. – Прим. ред.)" – вылила свою злость Бородина.Также знаменитость отметила, что совета ни у кого не просила,она порекомендовала поклонникам смотреть за своими детьми, чтобы они не выросли бестактными хамами. "Мне воттоще непонятно, зачем Джоли надевает мужскую одежду на свою дочь, но мне вжизни не придет в голову бежать к ней на страницу и писать об этом, мне этостранно, но это ее дите и ей наверно нормально!!!" – привела Ксения в пример голливудскую актрису Анджелину Джоли.После она добавила, что соска никак не влияет на прикус Теи.