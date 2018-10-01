Местный житель направил в территориальный отдел по вопросам миграции шесть уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья.

Отделением дознания ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего жителя города Кольчугино. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).Факт нарушения миграционного законодательства был выявлен участковым уполномоченным полиции в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий.Установлено, что в период с мая по июль 2018 года местный житель направил в территориальный отдел по вопросам миграции шесть уведомлений о прибытии уроженцев ближнего зарубежья с указанием места их проживания в своем доме в районном центре. Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранным гражданам у мужчины изначально не было.Фигурант в содеянном сознался. В отношении него избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.