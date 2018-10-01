Счет открыли гости черно-белых, но команда смогла быстро отыграться

Счет открыли гости черно-белых, но команда смогла быстро отыгратьсяВладимирское «Торпедо» встретилось с московским футбольным клубом «Локомотив-Казанка» на своем поле. Матч в рамках Первенства России среди команд группы «Запад» ПФЛ прошел 30 сентября.Первый гол на 13-ой минуте забили гости. Однако владимирцы быстро отыгрались. На 35-ой минуте Максим Нестеров отправил мяч в ворота соперников. Игра закончилась ничьей.Следующий матч команда Дмитрия Вязьмикина проведет в Смоленске. 5 октября они будут играть против местного «Днепра».