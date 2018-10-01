Завершены работы по благоустройству входа в парк Горького со стороны Ленинского проспекта. Общая протяженность прогулочного променада – 290 метров. Его украшением является пергола - навес из вьющихся растений.

Завершены работы по благоустройству входа в парк Горького со стороны Ленинского проспекта. Общая протяженность прогулочного променада – 290 метров. Его украшением является пергола — навес из вьющихся растений.О завершении основных работ по созданию смотровой площадки, лестничного марша и перголы в виде ленты сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает ТАСС.В #ПаркГорького теперь можно пройти со стороны Ленинского проспекта. Мы завершили основные работы по созданию смотровой площадки, лестничного марша и перголы в виде ленты. Это один из главных элементов пешеходного маршрута. pic.twitter.com/RViTzULGfs— Сергей Собянин (@MosSobyanin) September 30, 2018Обустроить сквозной проход от проспекта к парку планировалось в 1928-1930-х годах, но этот проект не удалось реализовать до 2018 года.Комплексное благоустройство пространства началось летом этого года с создания прогулочного бульвара с деревьями, кустарниками, многолетними цветами и травами. Осенью высадят деревья, кустарники и многолетники, обустроят газоны.Центральный парк культуры и отдыха имени Горького был открыт 12 августа 1928 года. В настоящее время общая площадь парка составляет 211 гектаров.