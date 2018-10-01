Водитель «УАЗа» на пропустил Renault, выезжая со второстепенной дороги

Водитель «УАЗа» на пропустил Renault, выезжая со второстепенной дорогиДевять человек пострадали в результате столкновения автомобилей «УАЗ Патриот» и Renault Logan на Комсомольской лице в Муроме, сообщает УМВД по Владимирской области.Авария произошла 30 сентября около 16:00.По предварительной информации, водитель «УАЗа» на пропустил Renault, выезжая со второстепенной дороги. От удара иномарка врезалась в столб, а «УАЗ» опрокинулся на бок.В результате ДТП пострадали девять человек, в том числе тое детей. Три человека госпитализированы.