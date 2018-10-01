50 экспонатов из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника расскажут о многообразии живой природы в чертах города

50 экспонатов из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника расскажут о многообразии живой природы в чертах города50 экспонатов – чучела птиц и животных, образцы насекомых и заспиртованные амфибии – из фондов Владимиро-Суздальского музея-заповедника расскажут о многообразии живой природы в чертах города. Это не только галки, домовые воробьи, серые вороны, которых мы видим ежедневно на улицах. Особый интерес представляют редкие представители фауны – их жизнь чаще скрыта от наших глаз пышной зеленью, толщей воды городских водоёмов или складками коры старого дерева...Картину городской жизни дополняют редкие ностальгические фотографии 50-х – 80-х годов с видами Владимирских природных ландшафтов.60 процентов населения планеты живет в городах. Город – искусственно созданная человеком среда обитания – резко отличается от естественной природы. Большинство диких животных не смогло приспособиться к каменным джунглям. Но некоторые прекрасно себя чувствуют в городских условиях. Таким «горожанам поневоле» и посвящена выставка.Экологическим «каркасом» города специалисты называют лесопарки и городские парки, сады, скверы, газоны, цветники, водоёмы... Известна закономерность: чем больше зеленых оазисов в населенном пункте, тем заметнее многообразие насекомых, амфибий, рептилий, зверей. В заповедных уголках живой природы они находят свой дом и радуют людей. Какое удовольствие услышать в зимнем парке стук дятла, а в июне – трель соловья, покормить доверчивую белку, понаблюдать за бойкими синицами! Во Владимире проживает 15 видов млекопитающих и более 50 видов птиц (в Москве их насчитывается гораздо больше. Потому, что столица России занимает второе место среди самых зеленых мегаполисов мира).Домовой воробей, серая ворона, сизый голубь, галка – это «синантропные» виды, что в переводе означает – «вместе с человеком». Эти птицы всегда будут жить рядом с нами. Их пищевой рацион построен на отходах продуктов питания людей. Но есть еще те, кто обитает в городских парках, лесных массивах, водоёмах. Их жизнь во многом зависит от людей, от нашей доброты, заботы, внимания и знаний.Посетителям выставки сотрудники музея-заповедника предлагают задуматься о будущем наших городов, об ответственности человека перед живой природой, перед «братьями меньшими», ставшими «горожанами поневоле».Выставка продлится до 25 ноября.