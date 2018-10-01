Вступают в силу изменения правил доставки пациентов бригадами скорой помощи. Теперь скорая обязана доставлять больного туда, где ему окажут исчерпывающую медицинскую помощь.

Вступают в силу изменения правил доставки пациентов бригадами скорой помощи. Теперь "скорая" обязана доставлять больного туда, где ему окажут исчерпывающую медицинскую помощь.Соответствующие изменения внесены в приказ Министерства здравоохранения, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости.Бригада скорой помощи теперь обязана доставлять пациентов не в ближайшее медучреждение, а в медицинскую организацию, оказывающую помощь "в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по отдельным ее видам, профилям, заболеваниям или состояниям".