Российское электромагнитное оружие уже проходит испытания в условиях полигонов, сообщили в концерне Радиоэлектронные технологии.

Российское электромагнитное оружие уже проходит испытания в условиях полигонов, сообщили в концерне "Радиоэлектронные технологии".По словам представителя концерна Владимира Михеева, системы электромагнитного оружия или так называемые СВЧ-пушки (СВЧ — сверхвысокочастотное излучение) развиваются очень эффективно; в лабораторных условиях и на полигонах проводятся испытания. Также ведутся работы над системами защиты от подобного вооружения.В СВЧ-пушках в качестве поражающего фактора используется электромагнитное излучение сверхвысокой частоты. Такое оружие, которое, в частности, планируется устанавливать на беспилотные самолеты, в перспективе будет способно полностью сжигать электронику противника, сообщает ТАСС.