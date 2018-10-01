С заявлением о краже в полицию пришел его приятель
С заявлением о краже в полицию пришел его приятель
В начале осени в полицию обратился житель поселка Никологоры. Он рассказал, что у него угнали мопед. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Правоохранители выяснили, что мопед всегда стоял в сарае у приятеля потерпевшего. И знакомый разрешил хранить автотранспорт у себя совершенно безвозмездно.
Подозреваемого нашли быстро. Им оказался 34-летний собственник сарая.
Мужчина объяснил полицейским, что узнал, что хозяина мопеда какое-то время не будет, и решил покататься на его транспорте.
В конце сентября мопед вернули законному владельцу.