Находясь в отделении одного из банков, злоумышленник потребовал, чтобы потерпевший отдал ему денежные средства, полученные в терминале...

«Сотрудники ППСП ОМВД России по району Лефортово задержали 50-летнего жителя столицы по подозрению в попытке грабежа», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В отдел полиции района Лефортово обратился 45-летний москвич. По словам потерпевшего, в отделении банка, расположенного на улице Госпитальный Вал, во время снятия в терминале денежных средств в размере 40 тысяч рублей к нему подошел неизвестный и потребовал отдать деньги. При этом злоумышленник нанес несколько ударов потерпевшему по рукам и голове, однако последний успел вызвать полицию с мобильного телефона.Прибывшие на место происшествия сотрудники ППСП ОМВД России по району Лефортово задержали злоумышленника. Им оказался 50-летний безработный житель столицы.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18