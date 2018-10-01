К мужчине подошли несколько неизвестных, один из которых повалил его на землю и похитил из кармана куртки денежные средства. Затем злоумышленники остановили другого прохожего...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нижегородскому району совместно с коллегами из Росгвардии задержали подозреваемого в совершении грабежей.В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о грабеже. По словам потерпевшего 47-летнего мужчины, в районе железнодорожных путей на Волгоградском проспекте к нему подошли несколько неизвестных, один из которых повалил его на землю и похитил из кармана куртки денежные средства в размере 20 тысяч рублей. Затем злоумышленники остановили другого прохожего – мужчину 39 лет, у которого аналогичным способом было похищено 5 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий одного из подозреваемых. Им оказался 28-летний приезжий, который успел передать похищенные денежные средства неустановленному лицу.По данному факту отделением следствия территориального подразделения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18