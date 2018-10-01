В соцсетях развернулась настоящая травля на
футболиста из-за его скандального развода с супругой Миланой. Спортсмен отреагировал
на нападки в Stories на своей странице в Instagram.
В соцсетях развернулась настоящая травля на
футболиста из-за его скандального развода с супругой Миланой. Спортсмен отреагировал
на нападки в Stories на своей странице в Instagram.
Экс-нападающий
"Зенита" и сборной России Александр Кержаков опубликовал в своем
микроблоге фото с сыновьями Игорем и Артемием. Оно собрало массу негативных
комментариев.
На снимке футболист с наследником
от второй жены, Екатерины Сафроновой, и малышом, матерью которого является
Милана Кержакова. Александр воспитывает их единолично, забрав у матерей с
объяснением, что те принимают наркотики и не могут выполнять свои родительские обязанности.
Примечательно, что под снимком Кержакова оказалось
много совершенно одинаковых комментариев. "Раздай детей мамам, недофутболист", -
гласит сообщение.
Спортсмен предположил, что это боты. "На мой взгляд,
лучше тратить деньги на благотворительность, чем покупать "ботов" для таких комментариев",
– прокомментировал травлю Кержаков в Stories в Instagram.
При этом, непонятно, кто именно купил ботов, но на
фоне развода это смотрится довольно любопытно. Напомним, ранее супруга футболиста Милана вновь вышла с
ним на тропу войны. Девушка хочет подать в суд на мужа, чтобы вернуть своего
сына Артемия, обязать спортсмена платить алименты и развестись.
Как писали Dni.Ru, Милана отмечала, что в суде пойдет до конца, а также прекратит все
коммерческие отношения с Александром. По словам девушки, муж постоянно шантажирует
ее ребенком.