В соцсетях развернулась настоящая травля на футболиста из-за его скандального развода с супругой Миланой. Спортсмен отреагировал на нападки в Stories на своей странице в Instagram.

В соцсетях развернулась настоящая травля нафутболиста из-за его скандального развода с супругой Миланой. Спортсмен отреагировална нападки в Stories на своей странице в Instagram.Экс-нападающий"Зенита" и сборной России Александр Кержаков опубликовал в своеммикроблоге фото с сыновьями Игорем и Артемием. Оно собрало массу негативныхкомментариев.На снимке футболист с наследникомот второй жены, Екатерины Сафроновой, и малышом, матерью которого являетсяМилана Кержакова. Александр воспитывает их единолично, забрав у матерей собъяснением, что те принимают наркотики и не могут выполнять свои родительские обязанности.Примечательно, что под снимком Кержакова оказалосьмного совершенно одинаковых комментариев. "Раздай детей мамам, недофутболист", -гласит сообщение.Спортсмен предположил, что это боты. "На мой взгляд,лучше тратить деньги на благотворительность, чем покупать "ботов" для таких комментариев",– прокомментировал травлю Кержаков в Stories в Instagram.При этом, непонятно, кто именно купил ботов, но нафоне развода это смотрится довольно любопытно. Напомним, ранее супруга футболиста Милана вновь вышла сним на тропу войны. Девушка хочет подать в суд на мужа, чтобы вернуть своегосына Артемия, обязать спортсмена платить алименты и развестись.Как писали Dni.Ru, Милана отмечала, что в суде пойдет до конца, а также прекратит всекоммерческие отношения с Александром. По словам девушки, муж постоянно шантажируетее ребенком.