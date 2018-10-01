Для путешествия пожилые люди предпочитают «Золотое кольцо России»

Для путешествия пожилые люди предпочитают «Золотое кольцо России»Сегодня, 1 октября, на всей планете празднуют Международный день пожилых людей.В честь этого события портал Tvil.ru выяснил, какие туристические направления и города нашей страны популярны у тех, кто уже вышел на пенсию.Самыми любимыми направлениями у тех, кому за 60, стали города «Золотого кольца России» и Подмосковья. Не оставили без внимания туристы пенсионного возраста и курорты Кавказских Минеральных Вод, Сочи, Ялту и Ейск.В топ-10 городов по популярности путешествий пожилых людей входят «столица Золотого кольца» Ярославль, Владимир, Кострома, подмосковные Сергиев Посад и Коломна, Пятигорск и Кисловодск в Ставрополье, Сочи и Ейск в Краснодарском крае, а также Ялта в Крыму.По данным портала, туристы пенсионного возраста предпочитают путешествовать на пару-тройку дней в экскурсионные туры или на 2 недели на курорты. На отели и гостиницы они тратят до 1500 рублей за сутки.