Вошли в топ для пожилых путешественников. Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил туристические направления и города России, которые популярны у тех, кому за 60.

Вошли в топ для пожилых путешественников. Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил туристические направления и города России, которые популярны у тех, кому за 60. Исследование провели к Международному дню пожилого человека. В десятку городов, популярных среди пожилых путешественников, кроме Владимира, вошли "столица Золотого кольца" Ярославль, Кострома, а также Сергиев Посад, Коломна и "курортные направления": Пятигорск, Кисловодск, Ставрополье, Сочи, Ейск, Ялта. По данным сервиса, туристы-пенсионеры в основном берут экскурсионные туры по городам на 2-3 дня или поездки на русские курорты на 10-14 дней, при этом на проживание тратят до 1,5 тысяч рублей в сутки.