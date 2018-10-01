Спасатели проведут масштабные учения

Спасатели проведут масштабные ученияНа территории региона проведут Всероссийскую тренировку по гражданской обороне. Ближайшие дни обещают быть «жаркими».В ходе масштабных учений задействуют значительные силы и средства управления МЧС.В этот раз легенды чрезвычайных ситуаций выбрали не из простых, а тренировки пройдут в местах массового скопления владимирцев.Пресс-служба регионального МЧС предупреждает жителей, что это всего лишь учения, а не реальная катастрофа. Не надо поддаваться паники или распространять слухи в соцсетях.Итак, что же нас ждет?Утром 2 октября учения пройдут на крупном мясокомбинате на Рокадке. Легенда такова:«В результате нарушения технологического процесса на ООО «АБИ Продакт» возник пожар, в результате которого произошёл взрыв с последующим выбросом в окружающую среду аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Облако АХОВ продолжает распространяться, в результате чего из зоны возможного заражения требуется эвакуация населения и организация устранения последствий аварии на предприятии».А утром 3 октября тренировка ЧС пройдет в торговом центре «Крейсер». Сценарий тоже оказался пугающим:«На первом этаже ТЦ «Крейсер» произошёл пожар, площадь которого составляет 600 квадратных метров. В здании находится 2000 человек. По легенде учения имеются погибшие и пострадавшие».Подобные учения проводят ежегодно во всех городах России.