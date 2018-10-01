Взяли награды престижных соревнований. На международном турнире по греко-римской борьбе в Белграде спортсмен Абуязид Манцигов стал победителем в категории до 72 кг.

Взяли награды престижных соревнований. На международном турнире по греко-римской борьбе в Белграде спортсмен Абуязид Манцигов стал победителем в категории до 72 кг. Теперь он - кандидат в состав сборной России, которая примет участие в Чемпионате мира по борьбе в Венгрии. Отличились владимирские борцы и на всероссийских соревнованиях в Нижнем Новгороде. Роман Иванов завоевал первое место в категории до 63 кг, Тембулат Абазов стал вторым в категории до 77 кг, а Иван Мазуров завоевал бронзу в категории до 130 кг.