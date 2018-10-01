Соревнования проходили в конце сентября

Соревнования проходили в конце сентябряВ конце сентября в России и Сербии проходили 2 турнира по греко-римской борьбе: в Белграде – международный турнир памяти Любомира Ивановича, в Нижнем Новгороде – всероссийские соревнования «Кубок Нижегородского кремля». Студенты Владимирского государственного университета заняли призовые места.Абуязид Манцигов выиграл международные соревнования в Сербии в категории до 72 кг. В финале ему удалось победить действующего чемпиона Европы Адама Курака с разгромным счетом 9:0. Теперь аспирант Института физической культуры и спорта стал кандидатом в состав сборной России, которая должна принять участие в Чемпионате мира по борьбе в Венгрии.Владимирские борцы показали высокие результаты и на «Кубке Нижегородского кремля». Роман Иванов, который учится на магистратуре Института экономики и менеджмента ВлГУ, занял первое место в категории до 63 кг. А студенты Института физической культуры и спорта Абазов Тембулат и Иван Мазуров заняли второе место и третье место.