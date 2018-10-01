Мужчина хотел позвонить и отвлекся от управления машиной

Мужчина хотел позвонить и отвлекся от управления машинойНа федеральной трассе М-7 в районе владимирского поста ДПС автомобиль Suzuki улетел в кювет. Авария произошла из-за того, что водитель выронил телефон под сидение и попытался его достать.Вечером 30 октября мужчина ехал со стороны Москвы во Владимир, но, отвлекшись, не справился с управлением. Его автомобиль выбросило в кювет со стороны «встречки». Там легковушка дважды перевернулась. Но, к счастью, водитель в аварии не пострадал.Сотрудникам ГИБДД мужчина рассказал, что собирался позвонить кому-то, но случайно уронил телефон. Дальнейшие события он не помнит. После сальто в своей машине водитель очнулся уже в кювете.Проводится проверка по факту происшествия.