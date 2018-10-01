В рамках акции сотрудники полиции во взаимодействии с представителями военкомата и органов местного самоуправления проведут ряд профилактических мероприятий.

В период с 1 октября по 31 декабря 2018 года на территории Владимирской области в рамках проведения осенний призывной кампании пройдет всероссийская антинаркотическая акция «Призывник». Сотрудники полиции совместно с представителями военкомата при содействии органов местного самоуправления, территориальных органов исполнительной власти и общественных организаций проведут ряд мероприятий профилактической направленности.Ключевые цели мероприятий – пропаганда здорового образа жизни среди подростков и молодежи допризывного возраста, формирование понимания о престижности службы в Вооруженных силах Российской Федерации.Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области запланированы семинары, беседы, видеолектории антинаркотической направленности с молодыми людьми, подлежащими призыву на военную службу. В ходе встреч сотрудники полиции напомнят о пагубном воздействии запрещенных веществ на организм, а также об уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.