Балерина Анастасия Волочкова устала от нападок злопыхателей.
Из-за едких комментариев знаменитости пришлось закрыть комментарии под новой
фотографией.
Балерина Анастасия Волочкова устала от нападок злопыхателей.
Из-за едких комментариев знаменитости пришлось закрыть комментарии под новой
фотографией.
Волочкова опубликовала в Instagram безобидный снимок. Бывшая
прима Большого театра запечатлена сидящей на полу собственного дома. Она держит
на руках пушистого кота Лакки.
Публикация почему-то натолкнула пользователей Сети на мысли
о вредном пристрастии звезды. По словам некоторых интернет-обывателей, у Волочковой
имеются проблемы с алкоголем.
"Посмотрите любое видео с ней или интервью, где она заливает
фары прямо в кадре. Да чего далеко ходить, сегодняшний эфир один чего стоит.
Человек не просто выпивает, она живет на стакане", – цитирует недруга Анастасии
РЕН ТВ.
Обвинения в пьянстве так разозлили балерину, что она заблокировала
возможность оставлять под снимком комментарии и ненадолго исчезла из поля зрения. Судя по всему, терпение Анастасии
лопнуло, ведь обычно она игнорирует завистников, а порой намеренно дразнит их,
публикуя в микроблоге посты о собственном превосходстве и величии.
Меж тем, фанаты балерины всегда начеку. Они не жалеют времени
на ответы недругам знаменитости. Поклонники неустанно твердят злопыхателям, что любят Анастасию в любом виде и состоянии. Они круглосуточно могут любоваться ее шпагатами и пестрыми нарядами.
"Обращаюсь к хейтерам – ущербным, оскорбляющих Анастасию,
публичного человека, с наградами и заслугами! Какие вы жалкие, хрень пишущие,
неадекватность полная! Неужели вы верите, что истинные поклонники вдруг
разочаруются в Приме? Я ее всегда любила и буду любить – хоть злую, хоть пьяную
))) потому что умею видеть больше, чем вы ))) Низкий менталитет у россиян,
низкий уровень образования ( все эмигранты с вашими пятерочками липовыми у нас
сидят в посредственных троечниках! Теперь понятно, что это не случайность, а
закономерность! Анастасия, не обращайте внимания на чмошных людишек, хорошего
Вам настроения! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)"
– написала верная поклонница под одним из последних опубликованных постов
Волочковой.