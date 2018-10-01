Балерина Анастасия Волочкова устала от нападок злопыхателей. Из-за едких комментариев знаменитости пришлось закрыть комментарии под новой фотографией.

Балерина Анастасия Волочкова устала от нападок злопыхателей.Из-за едких комментариев знаменитости пришлось закрыть комментарии под новойфотографией.Волочкова опубликовала в Instagram безобидный снимок. Бывшаяприма Большого театра запечатлена сидящей на полу собственного дома. Она держитна руках пушистого кота Лакки.Публикация почему-то натолкнула пользователей Сети на мыслио вредном пристрастии звезды. По словам некоторых интернет-обывателей, у Волочковойимеются проблемы с алкоголем."Посмотрите любое видео с ней или интервью, где она заливаетфары прямо в кадре. Да чего далеко ходить, сегодняшний эфир один чего стоит.Человек не просто выпивает, она живет на стакане", – цитирует недруга АнастасииРЕН ТВ.Обвинения в пьянстве так разозлили балерину, что она заблокировалавозможность оставлять под снимком комментарии и ненадолго исчезла из поля зрения. Судя по всему, терпение Анастасиилопнуло, ведь обычно она игнорирует завистников, а порой намеренно дразнит их,публикуя в микроблоге посты о собственном превосходстве и величии.Меж тем, фанаты балерины всегда начеку. Они не жалеют временина ответы недругам знаменитости. Поклонники неустанно твердят злопыхателям, что любят Анастасию в любом виде и состоянии. Они круглосуточно могут любоваться ее шпагатами и пестрыми нарядами."Обращаюсь к хейтерам – ущербным, оскорбляющих Анастасию,публичного человека, с наградами и заслугами! Какие вы жалкие, хрень пишущие,неадекватность полная! Неужели вы верите, что истинные поклонники вдругразочаруются в Приме? Я ее всегда любила и буду любить – хоть злую, хоть пьяную))) потому что умею видеть больше, чем вы ))) Низкий менталитет у россиян,низкий уровень образования ( все эмигранты с вашими пятерочками липовыми у нассидят в посредственных троечниках! Теперь понятно, что это не случайность, азакономерность! Анастасия, не обращайте внимания на чмошных людишек, хорошегоВам настроения! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)"– написала верная поклонница под одним из последних опубликованных постовВолочковой.