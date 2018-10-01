В проекте федерального бюджета на 2019 года и плановый период 2020-2021 годов предусмотрены все необходимые средства по ключевым направлениям развития страны. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Госдумы в понедельник, 1 октября. Он отметил, что внесенный правительством документ уже направлен в комитеты нижней палаты и регионы.

проекте федерального бюджета на 2019 года и плановый период 2020-2021годов предусмотрены все необходимые средства по ключевым направлениямразвития страны. Об этом заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин поитогам заседания Совета Госдумы в понедельник, 1 октября. Он отметил,что внесенный правительством документ уже направлен в комитеты нижнейпалаты и регионы.Спикерподчеркнул, что Госдума будет рассматривать профицитный бюджет впервые с2014 года. "Это бюджет новых возможностей развития страны", -подчеркнул Володин.Онотметил, что проект главного финансового закона страны предусматривает вбудущем году доходы в размере 19 триллионов 969,3 миллиарда рублей. Всравнении с 2018 годом, рост составит 6,5%. Что касается расходной частибюджета в 2019 году, то она установлена в размере 18триллионов 37,2 миллиарда рублей."Ожидается, что профицит в 2019 году составит почти два триллиона рублей", – подчеркнул Володин.Председательнижней палаты добавил, что в ходе расчета параметров нового бюджетабыли учтены макроэкономические аспекты, к примеру, уровень инфляции.При этом Володин особо выделил рост несырьевых, ненефтегазовыхдоходов. В следующем году их объем прогнозируется на уровне 11,671триллиона рублей, что более чем на 16% больше показателей прошлого года.Чтокасается объема внутреннего валового продукта в целом, то в 2019 годуон запланирован на уровне 105 триллионов 820 миллиардов рублей. Володиннапомнил, что годом ранее этот показатель составлял 92 триллиона рублей."Вбюджете на трехлетний период предусмотрены все необходимые средства поключевым направлениям развития страны, которые определил в своемпослании Федеральному Собранию и в "майском" указе президент ВладимирПутин", – сказал председатель нижней палаты.Володинтакже рассказал, на какие цели будут направлены средства, полученныеблагодаря профициту бюджета. Одно из направлений – реализациянационального проекта "Жилье и городская среда". В следующие нескольколет на эти цели будет выделено 319 миллиардов рублей.На государственную программу "Развитие здравоохранения" в2019 году направят 504,2 миллиарда рублей, на программу "Обеспечениедоступным и комфортным жильем и услугами ЖКХ" – 177,4 миллиарда (болеечем в полтора раза больше прошлых показателей). Значительноувеличиваются расходы и на госпрограмму "Развитие культуры и туризма на2013–2020 годы" (более 126 миллиардов рублей, рост – 18,1%), напрограмму "Развитие науки и технологии" (почти 670 миллиардов, рост -261,5%).Напомним,проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021годов правительство внесло в Госдуму в минувшую субботу, 29 сентября.Вячеслав Володин направил документ в профильный комитет нижней палаты."Нам крайне важно до рассмотрения главного финансового закона страны впервом чтении скрупулезно изучить его. Особое внимание необходимоуделить реализации послания президента и майского указа", – отметил он.Новшествоэтого года связано с тем, что значительная часть материалов по проектунового бюджета была представлена в нижнюю палату в цифровом формате.Среди них – паспорта государственных программ, данные по Федеральнойадресной инвестиционной программе (ФАИП), методики и расчетыраспределения межбюджетных трансфертов по субъектам Федерации и другиематериалы. В старом, бумажном формате остался текст ФЗ о федеральномбюджете, пояснительная записку к документу, приложения, а такженормативно-правовые акты, которые вносятся вместе с проектом главногофинансового закона страны.РанееВячеслав Володин сообщил, что в первом чтении проект федеральногобюджета Госдума рассмотрит 24 октября. Он озвучил и предварительные сроки рассмотрения этих документовво втором и третьем чтениях. "Второе чтение, возможно, состоится 14ноября. Третье, скорее всего, 20 ноября", – рассказал законодатель.