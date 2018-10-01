Певица Юлия Началова появилась на красной дорожке с со своим постоянным кавалером Вячеславом. Поклонники звезды не узнали мужчину, рядом с исполнительницей он превратился в настоящего щеголя.

Певица Юлия Началова появилась на красной дорожке с со своимпостоянным кавалером Вячеславом. Поклонники звезды не узнали мужчину, рядом с исполнительницейон превратился в настоящего щеголя.В московском Crocus City Hall состоялось вручение премии RussianMusic Box. На мероприятии были замечены многие российские знаменитости.На красной дорожке появилась Началова вместе с молодымчеловеком, которого она ранее представляла общественности как своего парняВячеслава. Певица была облачена в черный строгий брючный костюм и туфли навысоком каблуке в тон.Отметим, что внимание прессы было приковано не только кзвезде, но и к ее спутнику. Пара многим показалась очень гармоничной, присутствующиеотметили, что рядом с красавцем-брюнетом артистка выглядит очень счастливой. Обэтом сообщает .Меж тем, когда Юлия опубликовала снимки с премии в личномInstagram, поклонники очень удивились. Они не сразу узнали Вячеслава и решили,что звезда нашла себе нового кавалера. "Акто это рядом?(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ты мутишь,с этим еврейчиком?", "А кто этотмужчина ?" – интересовались фолловеры певицы в комментариях подснимком.Отметим, что ранее в интервью Dni.Ru Юлия отмечала, что визбраннике ее подкупает интеллект. "Он очень умный – обладает огромнымизнаниями в разных областях, имеет аспирантское образование, занимается защитойправ человека", – охарактеризовала любимого Началова.