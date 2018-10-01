Певица Юлия Началова появилась на красной дорожке с со своим
постоянным кавалером Вячеславом. Поклонники звезды не узнали мужчину, рядом с исполнительницей
он превратился в настоящего щеголя.
Певица Юлия Началова появилась на красной дорожке с со своим
постоянным кавалером Вячеславом. Поклонники звезды не узнали мужчину, рядом с исполнительницей
он превратился в настоящего щеголя.
В московском Crocus City Hall состоялось вручение премии Russian
Music Box. На мероприятии были замечены многие российские знаменитости.
На красной дорожке появилась Началова вместе с молодым
человеком, которого она ранее представляла общественности как своего парня
Вячеслава. Певица была облачена в черный строгий брючный костюм и туфли на
высоком каблуке в тон.
Отметим, что внимание прессы было приковано не только к
звезде, но и к ее спутнику. Пара многим показалась очень гармоничной, присутствующие
отметили, что рядом с красавцем-брюнетом артистка выглядит очень счастливой. Об
этом сообщает .
Меж тем, когда Юлия опубликовала снимки с премии в личном
Instagram, поклонники очень удивились. Они не сразу узнали Вячеслава и решили,
что звезда нашла себе нового кавалера. "А
кто это рядом?(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ты мутишь,с этим еврейчиком?", "А кто этот
мужчина ?" – интересовались фолловеры певицы в комментариях под
снимком.
Отметим, что ранее в интервью Dni.Ru Юлия отмечала, что в
избраннике ее подкупает интеллект. "Он очень умный – обладает огромными
знаниями в разных областях, имеет аспирантское образование, занимается защитой
прав человека", – охарактеризовала любимого Началова.