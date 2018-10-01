Выбирают лидера. Во Владимире прошел городской этап конкурса «Лидер 21 века». 16 молодых участников в возрасте от 14 до 30 лет представляют свои социально-значимые проекты. Что предлагает молодёжь и куда может привести активная жизненная позиция? На конкурсе побывал Константин Миронов.

Выбирают лидера. Во Владимире прошел городской этап конкурса Лидер 21 века. 16 молодых участников в возрасте от 14 до 30 лет представляют свои социально-значимые проекты. Что предлагает молодёжь и куда может привести активная жизненная позиция? На конкурсе побывал Константин Миронов.На владимирской земле прошел второй этап городского конкурса Лидер 21 века. Его участники — представители молодёжных и общественных организаций, которые должны пройти два этапа: пройти тестирование по общественно-политической и правовой тематике, а также сделать презентацию социально-значимого проекта или рассказать о своей общественной деятельности.Ольга Молева, начальник Городского управления по делам молодёжи: "Конкурс Лидер 21 века Владимирской области. Сегодня как раз этих лидеров мы отберём. Послушаем их проекты, посмотрим, как у нас молодёжь живёт, чем они живут, как они вообще воспитываются в этом мире; и расскажут о себе, я думаю, много чего интересного".В городском этапе конкурса участвует 16 человек в 3 возрастных группах. Руслан Скачков сегодня представил свой проект Семейная мастерская. Суть его - в помощи семьям с малым достатком путём создания сувениров и аксессуаров с последующей их продажей. Проект Семейная мастерская функционирует на базе семейных клубов на безвозмездной основе, а материал для работы поставляют 2 крупные мебельные фабрики. Всего в данном социальном проекте уже задействованы 123 человека.Руслан Скачков, участник конкурса Лидеры 21 века: "Мы обучаем вместе с детишками и их родителей, чтобы они вместе работали, так получается, что они много времени стали вместе проводить со своими родителями. Мы им прививаем те семейные ценности, которые так важны сегодня. В наш тяжелый период, период тяжелой политической ситуации, так как кто кроме народа будет держаться до последнего".Для Алёны Бойковой проект пока только задумка. Девушка хочет помогать социализироваться детям из детских домов. Данный проект называется Доброе детство. Но помимо этого, Алёна уже практически состоявшийся лидер. Девушка активно участвует в волонтёрских движениях, а также является членом Молодёжной думы при Законодательном собрании.Алёна Бойкова, участник конкурса Лидеры 21 века: "Сегодня, в первую очередь, я больший упор делала на свою деятельность. Рассказала ребятам, членам жюри о своей работе в Волонтёре победы, Молодёжной думе и "Молодёжке ОНФ". Так же я презентовала свой проект, который в будущем хочу реализовать, пока что он на стадии разработки – это "Доброе детство", чтобы стереть границы между детьми из полных семей и детишками-сиротами из детского дома".Три победителя, по одному из разных возрастных групп, отправятся на областной этап конкурса. Подобные конкурсы устраиваются для выявления молодых людей, у которых в дальнейшем есть шанс занять ключевые посты во властных структурах.