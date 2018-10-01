Самый красивый парламентарий. Во Владимире завершился межрегиональный конкурс «Краса парламентаризма». Жюри оценивало не только красоту девушек из молодёжных парламентов 13 регионов, но и их нормотворческую деятельность. На конкурсе побывала наша съёмочная группа.

Самый красивый парламентарий. Во Владимире завершился межрегиональный конкурс Краса парламентаризма. Жюри оценивало не только красоту девушек из молодёжных парламентов 13 регионов, но и их нормотворческую деятельность. На конкурсе побывала наша съёмочная группа.Не только умницы, но и красавицы. Во Владимире прошел межрегиональный конкурс красоты среди представителей молодёжных парламентов. География достаточно обширна, на конкурсе представительницы 13 регионов - от Москвы до Ханты-Мансийского автономного округа. Члены жюри оценивали не только красоту и обаяние девушек, но также их законотворческие инициативы.Полина Касаткина, председатель Молодёжной думы при ЗС Владимирской области: "В мае Молодёжная дума при Законодательном собрании Владимирской области провела первый региональный парламентский саммит Политический рубеж. Мы очень хорошо общаемся с участниками саммита из разных регионов нашей страны и решили продолжить наше региональное взаимодействие. Придумали конкурс совместно Краса парламентаризма – это конкурс для девушек, которые являются молодыми парламентариями. Они не только занимаются нормотворчеством, но они еще занимаются собой, в первую очередь, потому что любая девушка хочет выглядеть красивой".Владимирскую область представляла Дарья Малышкина. В жизни она красавица. В законотворчестве хочет оградить людей от навязывания страховок при кредитовании.Дарья Малышкина, представитель конкурса "Краса Парламентаризма" (г. Владимир): "Тема нормотворчества в молодёжном парламентаризме – это моя тема и, естественно, я решила поучаствовать в этом конкурсе как член Молодёжной думы и как участник саммита. Ведь конкурс "Краса парламентаризма" – это продолжение конкурса Политический рубеж".В результате, строгое жюри выбрало Дарью первой вице-мисс Парламентаризм. Победителем конкурса стала Ирина Постовалова из молодёжной палаты Курганской области. Ирина выступает за запрет продаж электронных сигарет и "вейпов" вблизи больниц и образовательных учреждений. Девушка до самого последнего момента не была уверена в собственной победе.Ирина Постовалова, победитель конкурса Краса парламентаризма, секретарь молодежной палаты Курганской области: "Молодёжная палата предложила мне поучаствовать. Осталось буквально два часа до окончания приёма заявок. Честно говоря, я не ожидала, я оставалась единственной из Курганской области, кто подал заявку, а впоследствии выяснилось, что и победила – очень приятно, очень горжусь". - "Вообще рассчитывали победить?" - "Нет! Нет! Абсолютно не рассчитывала. Честно говоря, я думала, что всех объявили, а осталась только одна я. Думала у меня сердце выпрыгнет".Приоткрывая завесу тайны, организаторы, в лице Молодёжной думы при Законодательном собрании Владимирской области, рассказали, что в следующем году скорее всего подобный конкурс пройдёт снова, и география участниц расширится.