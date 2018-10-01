Петр Порошенко благодарен Владимиру Путину за то, что Украина стала ближе к Европе. Если президент Незалежной этим гордится, то есть повод задуматься о судьбе украинцев, которым так промыли мозги, что они забыли о своих исторических корнях.

Петр Порошенко благодарен Владимиру Путину за то, чтоУкраина стала ближе к Европе. Если президент Незалежной этим гордится, то естьповод задуматься о судьбе украинцев, которым так промыли мозги, что они забыли освоих исторических корнях.В эфире американского телеканала Порошенко с гордостью сообщил,что на Украине пять лет назад только треть населения поддерживала курс наЕвропу, а теперь – 74%."Кто это сделал? Путин. Поэтому спасибо, господинПутин, за то, что сделали мою страну намного более европейской и готовойзащищать европейские и трансатлантические ценности", – сказал президент и пообещал,что Украина никогда не вернется в Российскую империю.Сам факт, что эти слова прозвучали в США, на крупнейшемканале CNN, а не в Европе или на Украине, тоже говорит о многом. Киев уже давнонаходится под внешним управлением и Порошенко, попадая в Америку всяческистарается выслужиться перед своими хозяевами.Украина четвертый год пытается доказать НАТО и Евросоюзу,что она готова к членству в этих организациях. Совсем недавно Петр Порошенко пообещал украинским школьникам, что ониобязательно будут жить в Европе.В Североатлантическом альянсе не раз давали понять, чтостране пока рано претендовать на членство в НАТО. Киеву рекомендуют решить внутренние,в том числе, территориальные проблемы.А сегодня, 1 октября и в Еврокомиссии заявили, что Украина покане доросла до вступления в ЕС. Член Европейской комиссии Катарина Матернова сказала,что еще не время озвучивать даты вступления Украины в ЕС. "Столько всегодолжно произойти, чтобы страна была готова", – отметила Матернова в интервьюагентству УНИАН.В Европейской комиссии подчеркнули, что перспектива членстваУкраины в ЕС не является вопросом завтрашнего дня или следующего года.