Петр Порошенко благодарен Владимиру Путину за то, что
Украина стала ближе к Европе. Если президент Незалежной этим гордится, то есть
повод задуматься о судьбе украинцев, которым так промыли мозги, что они забыли о
своих исторических корнях.
Петр Порошенко благодарен Владимиру Путину за то, что
Украина стала ближе к Европе. Если президент Незалежной этим гордится, то есть
повод задуматься о судьбе украинцев, которым так промыли мозги, что они забыли о
своих исторических корнях.
В эфире американского телеканала Порошенко с гордостью сообщил,
что на Украине пять лет назад только треть населения поддерживала курс на
Европу, а теперь – 74%.
"Кто это сделал? Путин. Поэтому спасибо, господин
Путин, за то, что сделали мою страну намного более европейской и готовой
защищать европейские и трансатлантические ценности", – сказал президент и пообещал,
что Украина никогда не вернется в Российскую империю.
Сам факт, что эти слова прозвучали в США, на крупнейшем
канале CNN, а не в Европе или на Украине, тоже говорит о многом. Киев уже давно
находится под внешним управлением и Порошенко, попадая в Америку всячески
старается выслужиться перед своими хозяевами.
Украина четвертый год пытается доказать НАТО и Евросоюзу,
что она готова к членству в этих организациях. Совсем недавно Петр Порошенко пообещал украинским школьникам, что они
обязательно будут жить в Европе.
В Североатлантическом альянсе не раз давали понять, что
стране пока рано претендовать на членство в НАТО. Киеву рекомендуют решить внутренние,
в том числе, территориальные проблемы.
А сегодня, 1 октября и в Еврокомиссии заявили, что Украина пока
не доросла до вступления в ЕС. Член Европейской комиссии Катарина Матернова сказала,
что еще не время озвучивать даты вступления Украины в ЕС. "Столько всего
должно произойти, чтобы страна была готова", – отметила Матернова в интервью
агентству УНИАН.
В Европейской комиссии подчеркнули, что перспектива членства
Украины в ЕС не является вопросом завтрашнего дня или следующего года.