Супруга хоккеиста, нападающего Лос-Анджелеса Ильи Ковальчука эпатировала народ эротическим фото. Николь поделилась откровенным снимком на своей страничке в Instagram.

Супругахоккеиста, нападающего "Лос-Анджелеса" Ильи Ковальчука эпатироваланарод эротическим фото. Николь поделилась откровенным снимком на своейстраничке в Instagram.У супруги знаменитого хоккеиста – более 45тысяч фолловеров. Девушка регулярно радует их новыми фото и видео из личнойжизни.На новом снимке Николь – в черномпрозрачном сексуальном нижнем белье. Поклонники отметили, что жена хоккеиставыглядит просто великолепно, демонстрируя спортивную привлекательную фигуру.Подписчики оставили массу комплиментов Ковальчук,не скупясь на эпитеты. "Секси", "Огонь", "Шикарная", "Супер", "Красавица Николь","И это многодетная мама) пример для многих!Достойно)", – написали пользователи соцсети.Напомним, ранее жена Ильи Ковальчука стала победительницейконкурса "Мисс фитнес-бикини". Мать четверых детей похвасталась всоциальных сетях медалью и кубком, которые завоевала на состязаниях пободибилдингу.НикольАмбразайтис (Ковальчук) – личность интересная,известная в музыкальном и спортивном мире. Жена Ильи Ковальчука в недалекомпрошлом была солисткой популярной группы "Мираж". После школыдевушка заключила контракт с итальянским модельным агентством и четыре года на Средиземноморскомпобережье, после чего отправилась в Москву. Сегодня 34-летняя Николь – хранительницасемейного очага.