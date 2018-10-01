Супруга
полузащитника Краснодара сообщила, что помирилась с мужем. Алана и Павел
больше не собираются разводиться.
Супруга
полузащитника "Краснодара" сообщила, что помирилась с мужем. Алана и Павел
больше не собираются разводиться.
Девушка удалила свою публикацию о разрыве
из Instagram. Ранее она опубликовала в своем аккаунте фотографию
с детьми и подписью о присоединении к "отряду одиноких мам".
Алана сообщила сенсационную и
радостную новость. "Да, мы помирились, и уже все хорошо. Конфликта не было,
было недопонимание! Благо, все разрешилось", – приводит слова Мамаевой О том, что разводится с футболистом, Алана объявила 28
сентября. После этого в ряде СМИ появились
ее комментарии о разладе в семейной жизни с Павлом, сообщает
.
Как писали Dni.Ru, несколько дней назад супруги отмечали 30-летие Мамаева. На
фотографиях оба выглядели счастливыми.
Ранее Telegram-канал "Антиглянец" опубликовал
шокирующую информацию. Якобы, Павел Мамаев проявляет больший интерес к мужчинам.
"Говорят, что Мамаев давно играет не за "нашу" команду. И делает
подкаты сзади", – написал канал. При этом подробности нетрадиционных
предпочтений футболиста не приводились.
Напомним, что Павел и Алана поженились в 2013
году. У них есть совместная дочка Алиса, а также футболист помогает девушке
воспитывать сына Алекса от первого брака, пишет