Супруга полузащитника Краснодара сообщила, что помирилась с мужем. Алана и Павел больше не собираются разводиться.

Супругаполузащитника "Краснодара" сообщила, что помирилась с мужем. Алана и Павелбольше не собираются разводиться.Девушка удалила свою публикацию о разрывеиз Instagram. Ранее она опубликовала в своем аккаунте фотографиюс детьми и подписью о присоединении к "отряду одиноких мам".Алана сообщила сенсационную ирадостную новость. "Да, мы помирились, и уже все хорошо. Конфликта не было,было недопонимание! Благо, все разрешилось", – приводит слова Мамаевой О том, что разводится с футболистом, Алана объявила 28сентября. После этого в ряде СМИ появилисьее комментарии о разладе в семейной жизни с Павлом, сообщаетКак писали Dni.Ru, несколько дней назад супруги отмечали 30-летие Мамаева. Нафотографиях оба выглядели счастливыми.Ранее Telegram-канал "Антиглянец" опубликовалшокирующую информацию. Якобы, Павел Мамаев проявляет больший интерес к мужчинам."Говорят, что Мамаев давно играет не за "нашу" команду. И делаетподкаты сзади", – написал канал. При этом подробности нетрадиционныхпредпочтений футболиста не приводились.Напомним, что Павел и Алана поженились в 2013году. У них есть совместная дочка Алиса, а также футболист помогает девушкевоспитывать сына Алекса от первого брака, пишет