Помочь разобраться Ольге Бузовой с претендентами на ее сердце в Италию прибыли ее подруги и младшая сестра. Поющей ведущей не понравилось, что один из них осыпал женщин комплиментами, за что устроила ему сцену ревности. На это мужчина заявил, что ему не пришлась по вкусу такая провокация, а другой кандидат и вовсе предпочел Ольге два миллиона.

Помочь разобраться Ольге Бузовой с претендентами на ее сердце в Италию прибыли ее подруги и младшая сестра. Поющей ведущей не понравилось, что один из них осыпал женщин комплиментами, за что устроила ему сцену ревности. На это мужчина заявил, что ему не пришлась по вкусу такая провокация, а другой кандидат и вовсе предпочел Ольге два миллиона.На шоу "Замуж за Бузову" из 15 претендентов на сердце Ольги Бузовой осталось только четыре. Поющая ведущая заявила, что совсем запуталась, и призвала на помощь подруг и младшую сестру Анну. Те, прибыв в Италию, общались с мужчинами, подчас задавали им провокационные вопросы, причем прямо при Ольге.Не обошлось без скандала. Бузова поинтересовалась у каждого кандидата их мнением о ее подругах. Во время беседы с Денисом Лебедевым Ольга обиженно отметила, что тот много оказывал внимания им. "Ну, такие у тебя подруги. Ты шикарнее, спору нет", – оправдался мужчина. "Мой мужчина никогда не будет делать комплименты другим женщинам, даже если это мои подруги", – заявила Бузова.Денис не нашелся с ответом, и тогда Ольга встала и ушла, бросив напоследок: "Общайся! Делай комплименты!" Лебедев последовал за ней, и уже будучи наедине Бузова упрекнула его в том, что он якобы хочет понравиться ее подругам. Денис ответил, что это ошибочное мнение. Отметим, что мужчина не только успокоил ее, но и развеселил.Однако позднее, Денис Лебедев на шоу "Замуж за Бузову" высказался негативно в адрес невесты: "Мне вообще не понравилась вот эта провокация, и вообще такая ситуация крайне не нравится". Еще один удар, куда более неприятный, нанес ей Евгений Назаров. Мужчина, не дождавшись ни одного свидания с Ольгой Бузовой, в итоге предпочел два миллиона рублей роскошной невесте и покинул проект. Это обстоятельство вызвало слезы у Ольги Бузовой.Позднее у себя на страничке в Instagram поющая ведущая написала: "К моему великому сожалению, реальность 21го века: мужчина, который пришёл якобы бороться за мое сердце, выбрал легкие деньги... я не могу принять и понять этот поступок до сих пор. Ты не нашел минуты, чтобы позвонить и объяснить мне все лично. Ни во время проекта, ни после. Печально. 😔 Неприятно. И правда, людей очень легко проверить деньгами и славой. Ты эту проверку не прошел. Спасибо тебе, что я это узнала тогда. Единственный раз, где ты был честен – это когда забрал деньги (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)".