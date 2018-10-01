ЛДПР жестко высказалась о новых поправках в Устав региона

ЛДПР жестко высказалась о новых поправках в Устав регионаПартия ЛДПР твердо заявила, что не даст депутатам регионального ЗакСобрания мешать работать новому губернатору Владимиру Сипягину.Началось все с того, что на первом же заседании депутаты ограничили свободу кадровых действий нового главы региона.Согласно поправкам в Устав Владимирской области, губернатор больше не может самостоятельно назначать вице-губернаторов. Каждую кандидатуру он должен согласовывать с Законодательным Собранием.В заявлении ЛДПР довольно жестко говорится о том, что ЗакСобрание Владимирской области, в котором в большинстве своем состоят партийцы «Единой России», внесла поправки в Устав, чтобы «реальное управление регионом было в руках команды чиновников-единороссов».Такая позиция недопустима, считают в ЛДПР. Либерал-демократы напомнили депутатам, что парламентской формы правления нет ни в одной части нашей страны, и партии власти в 33 регионе стоит отказаться от монополии.