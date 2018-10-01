Воспользовавшись доверительными отношениями, мужчина похитил транспортное средство у своего знакомого.

В середине сентября в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился 54-летний житель поселка Никологоры. Мужчина сообщил, что у него был похищен мопед, хранившийся в хозяйственной постройке, используемой по устной договоренности с собственником на безвозмездной основе. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В ходе оперативных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого, 34-летнего местного жителя, являющегося собственником хозпостройки. Злоумышленник пояснил, что, узнав о временном отсутствии хозяина, решил воспользоваться транспортным средством в личных целях.Подозреваемый в совершении преступления признался в содеянном.В конце сентября мопед был возвращен законному владельцу.