В Сеть попали страшные кадры в донецком кафе Сепар. На них запечатлены последние минуты жизни и убийство Захарченко.
В Сеть попали страшные кадры в донецком кафе "Сепар". На них запечатлены последние минуты жизни и убийство Захарченко.
Трагические
события злополучного дня 31 августа попали на видео камер наблюдения. В
ролике видно, как кортеж Захарченко подъезжает к кафе "Сепар", после чего
периметр осматривает охрана, передает
Кадры
появились на странице телеканала "Россия-1" на YouTube. Известно, что одна из камер
снимала перед входом в ресторан, где произошло убийство Захарченко, а другая
была установлена внутри. В объектив попал и сам глава республики.
вышел из одного из автомобилей в сопровождении охраны и
направился ко входу, сообщает Первым в кафе зашел его телохранитель, чтобы проверить помещение.
Кроме того, в объектив камеры попала блондинка, одетая в футболку,
военные штаны и армейские ботинки. Девушка зашла в помещение за охранником,
следовавшим позади Захарченко. Видно, что она при этом разговаривала по
мобильному.
Вскоре
раздался взрыв, пишет По злой иронии судьбы именно в "Сепаре" произошло . Там глава ДНР любил отдыхать и часто просил забронировать стол. Специально
для него имелась табличка: "Стол заминирован", передает сайт
Напомним, при взрыве
глава ДНР получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, а двух сопровождавших
его человек доставили в больницу. Местные власти возложили ответственность за убийство Захарченко на украинскую диверсионную группу.