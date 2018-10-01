В Сеть попали страшные кадры в донецком кафе Сепар. На них запечатлены последние минуты жизни и убийство Захарченко.

В Сеть попали страшные кадры в донецком кафе "Сепар". На них запечатлены последние минуты жизни и убийство Захарченко.Трагическиесобытия злополучного дня 31 августа попали на видео камер наблюдения. Вролике видно, как кортеж Захарченко подъезжает к кафе "Сепар", после чегопериметр осматривает охрана, передаетКадрыпоявились на странице телеканала "Россия-1" на YouTube. Известно, что одна из камерснимала перед входом в ресторан, где произошло убийство Захарченко, а другаябыла установлена внутри. В объектив попал и сам глава республики.вышел из одного из автомобилей в сопровождении охраны инаправился ко входу, сообщает Первым в кафе зашел его телохранитель, чтобы проверить помещение.Кроме того, в объектив камеры попала блондинка, одетая в футболку,военные штаны и армейские ботинки. Девушка зашла в помещение за охранником,следовавшим позади Захарченко. Видно, что она при этом разговаривала помобильному.Вскорераздался взрыв, пишет По злой иронии судьбы именно в "Сепаре" произошло . Там глава ДНР любил отдыхать и часто просил забронировать стол. Специальнодля него имелась табличка: "Стол заминирован", передает сайтНапомним, при взрывеглава ДНР получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью, а двух сопровождавшихего человек доставили в больницу. Местные власти возложили ответственность за убийство Захарченко на украинскую диверсионную группу.