«Ростелеком» подвёл промежуточные итоги двух лет работы плоскостной парковки на Вокзальной площади во Владимире. Согласно контракту 2016 года между администрацией г. Владимира и ПАО «Ростелеком», компания выступила не только как инвестор, вкладывая в проект собственные деньги, но и как генеральный подрядчик, на которого был возложен целый ряд работ по обустройству и запуску в коммерческую эксплуатацию парковки на Вокзальной площади города.

Ростелеком подвёл промежуточные итоги двух лет работы плоскостной парковки на Вокзальной площади во Владимире. Согласно контракту 2016 года между администрацией г. Владимира и ПАО Ростелеком, компания выступила не только как инвестор, вкладывая в проект собственные деньги, но и как генеральный подрядчик, на которого был возложен целый ряд работ по обустройству и запуску в коммерческую эксплуатацию парковки на Вокзальной площади города.За 2 года работы достигнуты положительные результаты: оборачиваемость машиномест выросла вдвое, а среднее время парковки одного автомобиля сократилось на 40%. Средняя загруженность парковки в будни превышает 35%, а в выходные и праздничные дни достигает максимума. Большинство автомобилистов предпочитают оплачивать стоянку с помощью паркоматов на территории парковки.Всего за время работы парковки произведено более 150 тысяч транзакций по оплате.Павел Шатохин, директор филиала ПАО Ростелеком во Владимирской и Ивановской областях: Опыт двух лет аренды Ростелекомом Вокзальной площади показал, что она превратилась в организованное парковочное пространство, разгрузив центр города. Мы планомерно делали работу над ошибками, добиваясь положительного эффекта. Активно взаимодействовали с населением, собирали обратную связь от автомобилистов и постоянно совершенствовали элементы системы парковочного пространства. Например, сейчас мы меняем 4 въездные камеры видеонаблюдения на более современные. Кстати, именно благодаря продуманной системе видеонаблюдения, раскрыто несколько правонарушений, совершённых на парковке.Ростелеком предлагает Видеонаблюдение как базовую услугу, так и разработку индивидуальных систем видеоавтоматизации и видеоаналитики. Услуга доступна на сетях любых операторов и может работать на оборудовании клиента. Провайдер дает на выбор несколько вариантов работы системы видеонаблюдения: полная запись, запись по событиям, индивидуальные гибридные решения, а также разную продолжительность хранения архива на сервере. Все это работает с любых устройств из любой точки мира. Данные надежно хранятся в облаке и защищены по высочайшим стандартам, в том числе есть шифрование данных видеопотока и невозможность подмены IP-адреса камеры.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *– национальный цифровой провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания – лидер рынка услуг ШПД и платного ТВ, безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти и бизнеса всех уровней, технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Ростелеком – это более 13 млн абонентов услуг доступа в Интернет, 10 млн зрителей платного ТВ, из которых более половины смотрят уникальное Интерактивное ТВ, более 1 млн пользователей мобильной связи.В портфолио компании самые современные технологические и ИТ-проекты любого масштаба: от частного до всероссийского, от Умного дома до ключевого участия в приоритетной национальной программе Цифровая экономика.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.1 В октябре 2016 года парковка впервые заработала в тестовом режиме. На Вокзальной площади появился новый асфальт, ливневая канализация, 196 парковочных мест, 20 из которых предназначены для лиц с ограниченными возможностями, дополнительное освещение, система видеонаблюдения и Wi-Fi.