При обыске по месту жительства, в квартире у подозреваемого были обнаружены и изъяты пакеты с неизвестным веществом растительного происхождения...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному округу задержали подозреваемого в сбыте и покушении на сбыт наркотического средства - гашиша.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на Малой Филевской улице задержали 28-летнего жителя столицы, подозреваемого в сбыте наркотического средства. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством – гашишем, общей массой около 5 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».При обыске по месту жительства, в квартире у подозреваемого были обнаружены и изъяты пакеты с неизвестным веществом растительного происхождения.Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – гашишем, массой около 100 граммов.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ст. 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93