В Москве можно увидеть около 280 самых значимых произведений искусства из 49 музеев России

В Москве можно увидеть около 280 самых значимых произведений искусства из 49 музеев РоссииС 4 по 25 ноября 2018 года в Москве, в Манеже можно увидеть около 280 самых значимых произведений искусства из 49 музеев России. Патриарший совет по культуре, Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО", Государственная Третьяковская галерея при поддержке Правительства Москвы и Министерства культуры Российской Федерации открывают беспрецедентную по своему масштабу выставку "Сокровища музеев России", которая пройдет в рамках XVII церковно-общественного форума "Православная Русь – ко Дню народного единства».Никогда в истории России не были собраны воедино шедевры из разных уголков нашей страны: от Владивостока до Калининграда, от Ханты-Мансийска до Феодосии, от Омска до Грозного, и, конечно, из Центральной России и Поволжья. Выставка поражает не только географией, но и временным охватом. Здесь будут представлены произведения нескольких столетий: от эпохи Рюриковичей до ХХI века.Работа организаторов проекта восхищает! Только протяженность маршрутов по сбору произведений из региональных музеев составила 145 040 км. Множество произведений специально для выставки в Манеже были отреставрированы.Выставка демонстрирует нерушимое единство культурного пространства страны, ее огромный творческий потенциал. Художественные коллекции из регионов уникальны. Сформированные несколькими поколениями коллекционеров, музейных работников, художников, они преодолевают стереотипные представления о провинциальных музеях.В Манеже показана история российского искусства во всем многообразии: иконы и парсуны XVII века, хрестоматийные раритеты, а также произведения, редко покидавшие пределы регионов, – полотна Брюллова, Венецианова, Кипренского, Тропинина, Айвазовского, Левитана, Репина, Серова, Кустодиева, Дейнеки... Зритель познакомится со всеми жанрами живописи – портретом (дворянский, мещанский, крестьянский), пейзажем, исторической эпопеей.Приглашение участвовать в выставочном проекте получил и Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник, из собрания которого было отобрано 6 раритетов из фондовых коллекций "Иконы" и "Живопись".Это – три иконы середины XVII – начала XXI в.: икона «Христос Вседержитель, с припадающими святыми князьями Александром Невским и Георгием Владимирским» (середина XVII в. (около 1649 - 1654 гг. ?); икона «Святой царевич Димитрий Угличский, со сценами убиения» (первая половина XIX в.); икона «Богоматерь Боголюбская» (2015 г, копия-реконструкция А.А. Горматюка иконы "Богоматерь Боголюбская" XII в.)Из фондовой коллекции "Живопись" авторами выставочного проекта было отобрано три живописных портрета XVIII – начала XX в.: «Портрет царя Алексея Михайловича» неизвестного художника, XVIII в.; «Портрет царицы Натальи Кирилловны» неизвестного художника, вторая половина XVIII в.; «Портрет Дмитрия Петровича Кончаловского» П.П. Кончаловского, 1909 г.Примечательно, что в рамках экспозиции для всех возрастных групп будет организована насыщенная экскурсионная и образовательная программа, подготовленная Министерством культуры РФ, историческим парком «Россия ― Моя история», Государственной Третьяковской галереей и ГМВЦ «РОСИЗО». Также издается богато иллюстрированный каталог.В 2019 – 2020 годах цикл выставок планируется продолжить. Готовятся к показу произведения русского и западноевропейского искусства.Торжественное открытие выставки запланировано с участием Президента Российской Федерации В. В. Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник на вернисаже будет представлять генеральный директор И.В. Конышев.