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<a href="http://33live.ru/novosti/01-11-2018-aleksej-konyshev-ushyol-iz-politiki.html" target="_blank">Алексей Конышев ушёл из политики</a> - Из политики ушел в Газпром. Первый заместитель губернатора области Алексей Конышев сменил место работы. Теперь уже бывший вице-губернатор накануне вступил в должность генерального директора компании Газпром газораспределение Владимир