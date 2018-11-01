Из политики ушел в Газпром. Первый заместитель губернатора области Алексей Конышев сменил место работы. Теперь уже бывший вице-губернатор накануне вступил в должность генерального директора компании Газпром газораспределение Владимир
Из политики ушел в Газпром. Первый заместитель губернатора области Алексей Конышев сменил место работы. Теперь уже бывший вице-губернатор накануне вступил в должность генерального директора компании "Газпром газораспределение Владимир". Информацию официально подтвердили в пресс-службе компании. 31 октября нового руководителя представили коллективу, после чего Конышев приступил к работе. Напомним, Алексей Конышев один из немногих чиновников, которого Светлана Орлова
сохранила из команды губернатора Виноградова. При Орловой он занимал пост первого зама губернатора по развитию инфраструктуры, ЖКХ и энергетики, а с 2016 года первого заместителя губернатора по промышленности и экономической политике.