В банке Агросоюз сменился собственник. Единолично владевший с октября прошлого года ООО КБ Агросоюз Андрей Шляховой давно не принимает участия в управлении кредитным учреждением. По данным СМИ, бизнесмен сосредоточится на развитии собственных проектов в Европе.

В банке "Агросоюз" сменился собственник. Единолично владевший с октября прошлого года ООО КБ "Агросоюз" Андрей Шляховойдавно не принимает участия в управлении кредитным учреждением. По , бизнесмен сосредоточится наразвитии собственных проектов в Европе.Как сообщал , в июле Шляховой приобрел VTB Banka– сербскую "дочку" одного из крупнейших российских госбанков ВТБ. Тогдаже представитель предпринимателя сообщал, что объединения бизнесов с "Агросоюзом" не планируется.Подготовка к выходу Шляховского из капитала кредитного учреждениявелась на протяжении полугода. Таким образом, приобретая сербскую"дочку" ВТБ бизнесмен изначально знал, что покинет "Агросоюз".Неисключено, что неприятности предпринимателю при совершении сделки моглидоставить санкции американского минфина, введенные против "Агросоюза" вначале августа этого года. В обоснование ограничительных мер в СШАзаявили, что Шляховой осуществлял финансовые операции, в которых былизаинтересованы клиенты из КНДР. Северная Корея, как известно, уже давнонаходится под санкционным колпаком Соединенных Штатов.Тем неменее, на операционную деятельность "Агросоюза" санкции влияния неоказали. При этом, подчеркивают эксперты, все операции в интересахпредставителей КНДР проходили в рублях и на территории России. Доступ ксоответствующей информации имели только Центробанк РФ. Посему не совсемпонятно, каким образом сведения о них могли попасть в Вашингтон.Однакосложившаяся ситуация не стала препятствием для нового собственника припокупке кредитного учреждения. Вместе с тем подробностей сделки нераскрывается. Несмотря на то, что "Агросоюзом" уже управляет новыйменеджмент, имя покупателя по-прежнему неизвестно.Напомним,"Агросоюз" занимает 195-е место в рейтинге российских банков. Укредитного учреждения 20 офисов, расположенные в крупных городах -Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Оренбурге и других. Банк являетсяучастником системы страхования вкладов. Клиентам из числа физическихлиц предлагаются такие услуги, как кредиты и кредитные карты, банковскиепереводы и прочее.В 2015 году кредитная организация вошла всостав попечительского совета конкурса "Регионы – устойчивое развитие".Кроме того, в банке функционирует собственная программа подготовкипроектов к финансированию. Она позволяет клиентам получить поддержку нафедеральном или региональном уровнях.