Ани Лорак получила престижную награду и в качестве дополнительного приза путевку на Мальдивы. Говорят, таким образом артистка сможет восстановить моральное состояние после информации об измене мужа.

Ани Лорак получила престижную награду и в качестве дополнительного приза путевку на Мальдивы. Говорят, таким образом артистка сможет восстановить моральное состояние после информации об измене мужа.На днях в Москве состоялось ежегодное награждение журналом Оксаны Федоровой Moda Topical статуэтки "Прорыв года". Одним из триумфаторов стала певица Ани Лорак. Популярная исполнительница получила приз в номинации "Лучшее концертное шоу". А еще артистке вручили путевку на Мальдивы.На мероприятии Ани Лорак появилась в брючном костюме с таким умопомрачительным декольте, что у присутствующих там людей аж дух захватило. Они же отметили, что певица выглядела невеселой. Как предположил , певица никак не может прийти в себя от измены мужа, которого недавно сняли на видео в обществе некой брюнетки, которую тот не прячась обнимал.Путевка на Мальдивы, по версии издания, поможет расстроенной Ани Лорак хорошенько развеяться и отвлечься от накопившихся проблем. Впрочем, когда именно артистка отправится туда, пока неясно, ведь впереди у нее съемки нового сезона шоу "Голос", а еще она гастролирует со своим шоу DIVA. Интересно, что на мероприятии артистка искусно уходила от всех вопросов, касающихся личной жизни. Ани Лорак до сих пор никак не прокомментировала информацию о том, что ее брак рухнул, как карточный домик.Также в СМИ упорно муссируются данные, что певица подала на развод. По мнению ушлых репортеров, расставание сыграет на руку Мурату. Ведь если певица не подписывала брачный контракт, им придется делить совместно нажитое имущество. Говорят, Мурат имеет отношение минимум к четырем заведениям и после развода окажется по-настоящему состоятельным бизнесменом.