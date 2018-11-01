Международная группа ученых утверждает, что удаление аппендикса уменьшает риск возникновения болезни Паркинсона. Статья была опубликована в одном из зарубежных изданий.

Международная группа ученых утверждает, что удаление аппендикса уменьшает риск возникновения болезни Паркинсона. Статья была опубликована в одном из зарубежных изданий.Специалисты проанализировали эпидемиологические данные о распространенности неврологического заболевания среди 1, 6 миллиона жителей Швеции. Оказалось, что белок альфа-синуклеин, который в большом количестве содержится в аппендиксе, образует соединения в мозге человека, страдающего от болезни Паркинсона.Ученые выяснили, что удаление червеобразного отростка – аппендэктомия – снижает риск развития болезни на 19, 3 процентов. Операция тормозит наступление этого расстройства в среднем на 3, 5 года. Менее подвержены болезни Паркинсона жители сельской местности. Это связано с тем, что в продуктах, которыми они питаются, не содержатся пестициды. Давно установлено, что пестициды могут привести к возникновению неврологических расстройств.Напомним, что исследователи медицинского центра Джорджтаунского университета в Вашингтоне выяснили, что острые и хронические инфекции в верхнем пищеварительном тракте связаны с болезнью Паркинсона. Во время инфекций желудочно-кишечного тракта выделяется огромное количество белка альфа-синуклеина, который может проникать в нервную систему и поражать мозг.