Еще на два месяца продлили на Украине арест российскому журналисту Кириллу Вышинскому. Решение о продлении ареста до 28 декабря вынес Херсонский городской суд.

Еще на два месяца продлили на Украине арест российскому журналисту Кириллу Вышинскому. Решение о продлении ареста до 28 декабря вынес Херсонский городской суд.Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Российский журналист, главный редактор агентства "РИА Новости Украина" на Украине обвиняется в государственной измене. 6 июля он был уведомлен в том, что его также подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов.Москва требует освободить журналиста. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Вышинский находится в заключении практически полгода. МИД России обратился к Киеву и международному сообществу в канун Международного дня борьбы с безнаказанностью преступлений против журналистов."И в этот день мы продолжаем требовать от официального Киева безусловного и незамедлительного освобождения руководителя портала "РИА Новости Украины" Кирилла Вышинского", — заявила Мария Захарова.Однако в этот же день Херсонский горсуд принял решение о продлении ареста.Надежду и призыв на освобождение Вышинского из-под стражи 4 ноября выражал представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.Однако, как подчеркнула на брифинге, который 1 ноября в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24", Мария Захарова, этот призыв ОБСЕ не был учтен и не был услышан на Украине. Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что призывает все международные группы и правозащитные неправительственные организации решительно реагировать на ситуацию с Вышинским, осуждать все формы давления украинских властей на средства массовой информации. И не только в отношении Кирилла Вышинского, но и на другие, включая судебное преследование и физическое насилие.