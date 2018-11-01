Идя навстречу пожеланиям жителей. В ближайшую субботу - 3 ноября - автобусы 18-С вернутся на улицу Горького. Маршрут социальный и самый длинный. Его протяжённость 30 километров. Основная цель маршрута - доставлять жителей микрорайона Лесной до Владимира. Но из-за ремонта трассы М-7 транзитный транспорт пошёл через город, стали возникать пробки, и 18 автобусы стали выбиваться из графика. Чтобы его выдерживать отдел транспорта и связи предложил сократить маршрут, изменив конечную во Владимире.

Идя навстречу пожеланиям жителей. В ближайшую субботу - 3 ноября - автобусы 18-С вернутся на улицу Горького. Маршрут социальный и самый длинный. Его протяжённость 30 километров. Основная цель маршрута - доставлять жителей микрорайона Лесной до Владимира. Но из-за ремонта трассы М-7 транзитный транспорт пошёл через город, стали возникать пробки, и 18 автобусы стали выбиваться из графика. Чтобы его выдерживать, отдел транспорта и связи предложил сократить маршрут, изменив конечную во Владимире. И с середины октября 18 автобусы стали ходить не в юго-западный микрорайон, а до улицы Балакирева. При этом не по Горького, а через Дворец творчества юных. Жителей Лесного это взволновало, особенно студентов. Они лишились прямого сообщения с Госуниверситетом. В мэрии прошло совещание с руководителями транспортной отрасли, на котором глава администрации Андрей Шохин сообщил, что маршрут 18-С будет скорректирован с учётом пожеланий пассажиров.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Андрей Шохин прислушался к аргументам, и согласовал изменение маршрута. Надеемся, это уже окончательное изменение, потому что именно об этом просили нас жители. Автобус 18-С следует из Лесного через улицу Горького и на конечную остановку "Кафе "Рябинка".Cнова по Горького и на этот раз до "Рябинки" 18-ые автобусы пойдут с 3-го ноября. И с этого же дня произойдёт незначительное изменение в движении автобусов № 23. Теперь они будут поворачивать к ДТЮ. Ранее этот маршрут пролегал по улице Мира без заезда к Дворцу творчества юных.