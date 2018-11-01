Чемпион Испании Барселона намерена расстаться с французским нападающим Усманом Дембеле. 21-летний футболист может быть продан уже в январе.

Чемпион Испании "Барселона" намерена расстаться с французским нападающим Усманом Дембеле. 21-летний футболист может быть продан уже в январе."Барселону" не устраивает ни игра француза, ни его отношение к делу. Усман не оправдывает надежд. Кроме того, он не отличается дисциплиной. Он несколько раз опаздывал на тренировки, а на прошлой неделе не успел к началу предматчевой установки на матч Лиги чемпионов с "Интером". Главный тренер Эрнесто Вальверде внес Дембеле в заявку на игру, но не выпустил ег на поле.Усман Дембеле был куплен "Барселоной" у дортмундской "Боруссии" за 105 миллионов евро в августе 2017. Но за это время француз так и не стал игроком основного состава. Что не помешало ему попасть в сборную Франции и выиграть чемпионат мира 2018.