Правозащитники опубликовали готовившийся два года доклад, в рамках которого они опросили более 50 женщин, сбежавших из КНДР с 2011 года, когда началось правление Ким Чен Ына. Кореянки рассказали, что у них на родине домогательства стали чем-то настолько обыденными, что о них даже не принято говорить.

Правозащитники опубликовали готовившийся два года доклад, в рамках которого они опросили более 50 женщин, сбежавших из КНДР с 2011 года, когда началось правление Ким Чен Ына. Кореянки рассказали, что у них на родине домогательства стали чем-то настолько обыденными, что о них даже не принято говорить, сообщает Guardian.По словам женщин, опрошенных правозащитниками, женщины в КНДР регулярно подвергаются приставаниям и сексуальному насилию со стороны госслужащих (полицейских, прокуроров, солдат, следователей, тюремных надзирателей), и этому ничего нельзя противопоставить."Ощупать незнакомку в Северной Кореи – обыденное явление", — заявили беженки.Женщины утверждают, что представителей власти не сдерживают никакие законы, и когда они выбирают себе любовницу из числа коллег или подчиненных, тем остается только подчиниться."В нашем языке даже нет слов, которые в должной степени отражают понятия "приставание", "домогательство" или "изнасилование". Есть лишь гораздо более мягкие синонимы, настолько это никого не беспокоит", — отмечают беженки из КНДР.Ранее сообщалось, что власти двух Корей начали работать над общим словарем, так как за годы жизни порознь языки граждан двух соседних стран претерпели сильные различия. У жительниц Южной Кореи похожие проблемы – они протестуют против видеокамер в общественных местах.