Ведущий шоу Еда, я люблю тебя! и актер сериала Сладкая жизнь впервые появился на телевидении после признания, что у него рак. Эдуард Мацаберидзе стал гостем шоу Вечерний Ургант.

Ведущий шоу "Еда, я люблютебя!" и актер сериала "Сладкая жизнь" впервые появился на телевидении после признания, что у него рак. ЭдуардМацаберидзе стал гостем шоу"Вечерний Ургант".Программа выйдет в эфир1 ноября. О том, что артист поучаствует в программе, сообщил сам шоумен."Это Эдик @edmatsaberidze. Он очень крутой. И оченьсмешной. Сегодня вечером в @vecherniy_urgant", – написал Урган на своей страничке в Instagram.При этом ведущий шоу опубликовал совместное фото с Мацаберидзе.На снимке Эдуард выглядитхорошо: посвежевшим и уверенным в себе. Пользователи соцсети сразу заметилиперемены во внешности онкобольного ведущего."Такой он молодец.Восхищаюсь. Так с юмором позитивом подошел к серьезной болезни. Пример для всех,кто тоже борется", "Сила воли оказалась сильнее болезни!", "Боже,как же приятно видеть его в хорошем расположении духа и волосы отросли", "Крепчайшегоздоровья Эдику", – откликнулись на публикацию фолловеры.Напомним, Эдуард впервые объявил страшную новость отом, что болен раком, в начале маяэтого года. Извести шокировало поклонников актера.Отметим, недавно ЭдуардМацаберидзе вернулся к работе. Вместе со своими друзьями и коллегами пошоу "Еда, я люблю тебя!" он запустил на YouTube шоу "Канал маминойподруги".