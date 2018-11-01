Ведущий шоу Еда, я люблю
тебя! и актер сериала Сладкая жизнь впервые появился на телевидении после признания, что у него рак. Эдуард
Мацаберидзе стал гостем шоу
Вечерний Ургант.
Ведущий шоу "Еда, я люблю
тебя!" и актер сериала "Сладкая жизнь" впервые появился на телевидении после признания, что у него рак. Эдуард
Мацаберидзе стал гостем шоу
"Вечерний Ургант".
Программа выйдет в эфир
1 ноября. О том, что артист поучаствует в программе, сообщил сам шоумен.
"Это Эдик @edmatsaberidze. Он очень крутой. И очень
смешной. Сегодня вечером в @vecherniy_urgant", – написал Урган на своей страничке в Instagram.
При этом ведущий шоу опубликовал совместное фото с Мацаберидзе.
На снимке Эдуард выглядит
хорошо: посвежевшим и уверенным в себе. Пользователи соцсети сразу заметили
перемены во внешности онкобольного ведущего.
"Такой он молодец.
Восхищаюсь. Так с юмором позитивом подошел к серьезной болезни. Пример для всех,
кто тоже борется", "Сила воли оказалась сильнее болезни!", "Боже,
как же приятно видеть его в хорошем расположении духа и волосы отросли", "Крепчайшего
здоровья Эдику", – откликнулись на публикацию фолловеры.
Напомним, Эдуард впервые объявил страшную новость о
том, что болен раком, в начале мая
этого года. Извести шокировало поклонников актера.
Отметим, недавно Эдуард
Мацаберидзе вернулся к работе. Вместе со своими друзьями и коллегами по
шоу "Еда, я люблю тебя!" он запустил на YouTube шоу "Канал маминой
подруги".