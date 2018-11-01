Гоген Солнцев все еще один. Звезда скандальных телешоу призналась, что супруга, 63-летняя Екатерина Терешкович, так и не вернулась к нему. Однако одинокий Гоген не переживает, он ушел в отрыв, закатив праздник.

Гоген Солнцев все еще один. Звезда скандальных телешоу призналась, что супруга, 63-летняя Екатерина Терешкович, так и не вернулась к нему. Однако одинокий Гоген не переживает, он ушел в отрыв, закатив праздник.Во многих странах мира люди отметили праздник Хэллоуин. Не остался в стороне от модного веяния и Гоген Солнцев. Судя по хэштегам к его последней публикации в социальной сети Instagram, мужчина закатил праздник. На фотографии Солнцев запечатлен в черно-салатовом наряде и с шикарной короной из перьев на голове. Впрочем, нет твердой уверенности, что снимок сделан именно сейчас."От фейковых новостей нет сладу. Теперь можете не сомневаться, аккаунт лично мой. Кати рядом нет. Но празднику БЫТЬ! Все ж годы и нагрузки на организм дают свое... Кошелек или жизнь?) Ahahaha!!!👏🏼👻🎃🎃🎃(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – сообщил Гоген Солнцев.Многочисленные подписчики неоднозначно отнеслись к объявлению звезды эфиров скандальных ток-шоу. Одни фанаты посмеялись над Гогеном, другие – посочувствовали. Нашлись и те. кто предположил, что престарелая супруга Солнцева исправляет последствия пластической операции, которая, по мнению многих зрителей, оказалась неудачной."Катя наверняка ушла "в подполье" неспроста, что – то после операции пошло не так и, она сейчас, вероятнее всего, лежит в больнице, исправляет то, что возможно исправить", "Отбивай Виталинку у Шаляпина и будет продолжение шоу! (речь идет о пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской и певце Прохоре Шаляпине. еще одних героях различных телепрограмм. – Прим.ред.)", "Илья! (настоящее имя Гогена Солнцева. – Прим.ред.) Обожаю тебя много лет! Театру Абсурда быть!", "Приезжай в Дубай на новый год, организуем пати с твоим участием))) к черту Катю, она с пенсией отдыхает) а ты молод, что ты там сидишь?)))" – обратились к Гогену Солнцеву подписчики.