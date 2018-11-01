Общественная организация Союз вкладчиков России опубликовала новую порцию документов, содержащих любопытные сведения о ликвидации банка Югра. В Сеть были выложены пять приказов и одно распоряжение временной администрации, которые доказывают, что ЦБ ликвидировал кредитное учреждение с нарушениями. Союз вкладчиков уверен, что регулятор незаконно занизил стоимость активов банка более чем на 30 миллиардов рублей.

Общественнаяорганизация Союз вкладчиков России новую порциюдокументов, содержащих любопытные сведения о ликвидации банка "Югра". ВСеть были выложены пять приказов и одно распоряжение временнойадминистрации, которые доказывают, что ЦБ ликвидировал кредитноеучреждение с нарушениями.Союз вкладчиков уверен, что регулятор незаконно занизил стоимость активов банка болеечем на 30 миллиардов рублей.Одним из первых о публикации на официальном сайте Союза вкладчиков сообщил популярный телеграм-канал "Банкста". "На сей раз разоблачению был преданы фокусы с уничтожением капитала банка через переоценку акций, досоздание резервов и, на "бис", удешевление недвижимости", – отметили авторы ресурса.Помимопрочего, обнародованные документы касаются переоценки акций, которыенаходились в собственности банка, резервов по форвардным контрактам,стоимости 29 объектов недвижимости, а также формирования резервов напотери по кредитам 18 юридических лиц, пишет издание .Насвоем сайте союз вкладчиков разместил: два документа, датированных 10июля 2017 года – приказы "Об отражении в бухгалтерском учете стоимостидолевых ценных бумаг" и "Об отражении в бухгалтерском учете резервов поПФИ", а также распоряжение "Об отражении на счетах бухгалтерского учетасправедливой стоимости объектов недвижимости" от того же числа.Крометого, активисты обнародовали три приказа от 27 июля – "О корректировке вбухгалтерском учете доходов по форвардным договорам ПАО банк "Югра","Об отражении в бухгалтерском учете резервов по кредитам юридических ПАОбанк "Югра" и "Об отражении в бухгалтерском учете ПАО банк "Югра"справедливой стоимости объектов недвижимости". При этом журналисты неисключают манипуляций со временем, когда отдельные документы моглипубликоваться задним числом.Бумагиснабжены комментариями представителей "Югры", которые разъясняютнамерения временной администрации. К примеру, приказ "Оботражении в бухгалтерском учете стоимости долевых ценных бумаг (акций)"привел к снижению капитала "Югры" на 14,4 миллиарда рублей. Второй,говорится на сайте Союза вкладчиков, уменьшил его еще на 13,1 миллиарда,а распоряжение привело к потере кредитным учреждением более 10миллиардов рублей. Оставшиеся приказы уменьшили капитал банка на 8,4миллиарда.Отдельнокомментаторы заявляют о многочисленных нарушениях российскогозаконодательства и норм самого финансового регулятора, которые, увереныони, имели место в ходе ликвидации "Югры".В частности, отмечают они, в первом приказе не было учтено положение Центробанка,которое гласит, что справедливая стоимость акций устанавливается всоответствии с международным стандартом финансовой отчетности. Такимобразом, не была принята во внимание оценка ценных бумаг, котораяпроводилось независимыми экспертами.Чтокасается второго приказа, то в нем временная администрация также обошлавниманием два нормативных акта финансового регулятора, которые касаютсяформирования резервов на возможные потери, что привело к установлениюрезервов фактически произвольным образом.распоряжении относительно объектов недвижимости чиновники ЦБ вновьпроигнорировали независимую экспертную оценку стоимости зданий. И это при том, что по федеральному законодательству она была проведена корректно, отмечают журналисты."Приэтом оценка справедливой стоимости 29 объектов недвижимости, включеннаяв распоряжение № 1/1 от 10.07.2017 не подтверждена документально и прямопротиворечит Положению № 448-П, а корректировка балансовой стоимостинедвижимости Банка является необоснованной и незаконной", – говорится насайте Союза вкладчиков.Чтокасается трех последующих приказов, то в них, указывают комментаторы,нарушены сразу несколько нормативно-правовых акта: закон "О Центральномбанке Российской Федерации", положения ЦБ "О плане счетов бухгалтерскогоучета для кредитных организаций и порядке его применения" и "О порядкебухгалтерского учета производных финансовых инструментов". Кроме того,подчеркнули представители "Югры", издавая последний приказ, Центробанксознательно не учел результаты проверки кредитного учреждения от 2016года.Ранеена сайте Союза вкладчиков России появился ряд .Один из них – предписание Центробанка в адрес "Югры" от 6 июля 2017 годао доначислении 13,4 миллиарда рублей резервов со сроком исполнения до15 часов следующего дня. Как утверждают в общественной организации,предписание было вручено поздно вечером и по сроку было заведомоневыполнимым. Тем не менее, оно было исполнено "Югрой" в установленное время.Активистыуверены, что опубликованные документы являются доказательствомнарушения закона со стороны ЦБ при назначении временной администрации в"Югре" и говорят о том, что регулятор заранее планировал ликвидироватькредитное учреждение.Напомним,летом 2017 года ЦБ ввел временную администрацию в "Югре" в лицеагентства по страхованию вкладов (АСВ). После этого кредитнаяорганизация была лишена лицензии. Представители банка пытаются в судеоспорить законность действий Центробанка. 24 июля они подаликассационную жалобу в Верховный суд на решения нижестоящих инстанций озаконности введения временной администрации и моратория наудовлетворение требований кредиторов.