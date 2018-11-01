Сегодня 1 ноября. Есть повод напомнить, какие изменения ждут россиян в этом месяце. Во-первых, полисы ОМС. Те, кто не успел поменять свой полис до 1 ноября, теперь может сделать это лишь в следующем году. Впрочем, расстраиваться по этому поводу не нужно, потому что старые полисы продолжают действовать. Во-вторых, с сегодняшнего водителей начнут штрафовать на отсутствие полисов ОСАГО. Фиксировать нарушения теперь будут видеокамеры. Пока, правда, только в Москве. Но вскоре этого нововведения стоит ждать и остальным гражданам России. Размер штрафа 800 рублей.

Сегодня 1 ноября. Есть повод напомнить, какие изменения ждут россиян в этом месяце.Во-первых, полисы ОМС. Те, кто не успел поменять свой полис до 1 ноября, теперь может сделать это лишь в следующем году. Впрочем, расстраиваться по этому поводу не нужно, потому что старые полисы продолжают действовать.Во-вторых, с сегодняшнего водителей начнут штрафовать на отсутствие полисов ОСАГО. Фиксировать нарушения теперь будут видеокамеры. Пока, правда, только в Москве. Но вскоре этого нововведения стоит ждать и остальным гражданам России. Размер штрафа 800 рублей.В-третьих, с 11 ноября вступает в силу запрет ездить зимой на летней резине. Речь идет о трех календарных зимних месяцах. И распространяется на автомобили массой до 3.5 тонн. За нарушение, конечно, будут штрафовать. Поплатиться придется и тем, кто ездит на изношенной резине.Кроме этого, сегодня начинает работу единый портал госзакупок малого объема (до 400 тысяч рублей) и меняются правила охраны труда на стройках.