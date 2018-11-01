В Сети появилось видео, как более десятка сотрудников МЧС косят торчащие из-под снега сухие стебли травы. Такую задачу они получили от своего руководства: явиться в положенное место, вооружившись триммерами, косами, граблями и лопатами, и сделать уборку соответствующей территории.

Портал Е1.RU опубликовал видео, как более десятка сотрудников МЧС сегодня, 1 ноября, косят торчащие из-под снега сухие стебли травы.Накануне местные пожарно-спасательные части получили сообщение от своего руководства, предписывающее явиться личному составу на уборку территории в село Новоалексеевское с триммерами, косами, граблями и лопатами.Сотрудники МЧС прибыли в обозначенное место и принялись за дело, которое, судя по опубликованным кадрам, изрядно их забавляло. Завели бензиновые триммеры, достали наточенные косы и принялись уничтожать сухостой с таким рвением, что снег летел во все стороны.Интернет-издание Znak обратилось за разъяснением ситуации к пресс-службе ГУ МЧС, которая подтвердила покос травы в Новоалексеевском и сообщила, что это была плановая уборка территории, и отметила что подобные мероприятия должны пройти и в других местах.Между тем, видео с сотрудниками МЧС в настоящее время набирает популярность в социальных сетях, пользователи которых с юмором комментируют произошедшее, вспоминая слова известной песни: "Дело есть у нас — в самый жуткий часмы волшебную косим трын-траву". Другие разумно объясняют, что смеяться тут не над чем: "Спасатели люди служивые, привыкшие к приказам. Их задача молча выполнять все поручения и не задавать никаких вопросов".