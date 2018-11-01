А помогут им в этом владимирцы

А помогут им в этом владимирцыПарк «Дружба» приглашает владимирцев принять участие в интересном конкурсе - одеть деревья в образы героев Союзмультфильма.С помощью ниток, пряжи, войлока, кусочков вязаной одежды любой желающий может соорудить костюм своего любимого персонажа. Своими руками горожане создадут праздничное настроение и сделают парк ярким и необычным.Обязательное условие — одеяние должно свободно одеваться и сниматься, не повреждая дерево. Но главная задача — персонаж должен быть узнаваемым.Заявки с 1 ноября принимают по телефону— 54-16-93, спросить Татьяну Николаевну или Марину.